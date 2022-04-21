"Гараж для грузовых машин" архитектора К.С. Мельникова отреставрируют и приспособят под современный музей", — сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Объект по адресу Новорязанская улица, д. 27, стр. 1, стр. 3 в Басманном районе Москвы является объектом культурного наследия 30-х годов прошлого века.

"Реставрация коснется сразу двух исторических зданий — гаража для грузовых машин и административного корпуса", — добавили в ведомстве.

Проектом предусмотрено строительство входной группы в музей с амфитеатром и экспозиционно-реставрационной мастерской, устройство проездов, площадки для экспонатов, создание мест для отдыха и тротуаров, устройство наружного освещения территории, разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников.

Решения предусматривают доступность всех общественных помещений для маломобильных граждан.

"Согласно проекту, в зданиях будут сформированы различные зоны: вестибюль, фойе, зона экспозиций и помещения для временных выставок, лекторий (экспозиционно-реставрационная мастерская), многофункциональный зал, административные помещения и пр. Помимо этого, в составе комплекса будут функционировать магазин, библиотека, коворкинг, буфет и складские помещения музея", — добавила Яковлева.

В части восстановления интерьеров запланированы в том числе реставрация и воссоздание гладкой оштукатуренной поверхности стен, потолков, откосов, поверхности металлических колонн и балок, наборных ступеней лестниц, металлического ограждения лестниц и деревянных поручней из дуба.

Инженерные коммуникации запроектированы таким образом, чтобы сохранить исторические объемно-пространственные характеристики исторического здания.