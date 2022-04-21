"Снижение существенное. Конечно, отсутствие авиасообщения сильно сказывается. Туристов очень мало, в основном это местные жители. Если обычно март у нас — это начало сезона, то сейчас он оказался убыточным", — сказал Штукатуров.

При этом на будущий высокий сезон рестораторы смотрят с оптимизмом, надеясь на автотуристов и поезда, но просчитывают стрессовые варианты, потому что "перспективы туманные", отметил собеседник агентства.

Кроме того, поставщики продуктов подняли цены почти на все позиции, и рестораны вынуждены пересматривать меню.

"Сейчас приходится пересматривать цены, оптимизировать меню — что-то упрощать, уменьшать порции. К сожалению, от увеличения цен мы не уйдем. Стараемся делать это максимально аккуратно, чтобы не испугать гостей. Стараемся держаться в рамках 10%", — рассказал Штукатуров.

По его словам, повышение коснулось как импортных, так и отечественных товаров — "где-то на 50%, где-то в два раза". При этом серьезного дефицита каких-либо продуктов из-за санкций в ресторанах Севастополя нет.

Как отметил Штукатуров, некоторые опасения вызывает только алкоголь — импортные виски, ликеры и пиво. Уже поступают предложения от отечественных производителей, но известные бренды заменить вряд ли удастся, считает он.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине. 18 апреля в девятый раз был продлен запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, в число которых входит и крымский.