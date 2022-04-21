"Туроператоры сообщают о росте спроса на майские праздники на 30% по сравнению с прошлым годом. С 30 апреля по 2-3 мая во многих отелях уже нет мест, на 7-9 мая еще можно что-то поискать. Высокий спрос на туры в Петербург наблюдается во всех регионах страны, хотя более 40% турпотока приходится на москвичей. Подобную активность туристов в городе наблюдали только в доковидные времена", — сказала она.

Тюрина добавила, что росту продаж способствовали снятие ковидных ограничений и программа туристического кешбэка. В ее рамках туристы могли бронировать отели и туры со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей.

"Как отмечают в компаниях, бронирования туров с кешбэком шли очень оживленно. Правда, после окончания очередного этапа программы 15 апреля уровень продаж резко снизился. Но, скорее всего, все кто хотел, успели приобрести туры в период действия акции", — сообщила она.

По словам Тюриной, цены на услуги для туристов в городе пока значительно не выросли.

"Немного подорожали отели, музеи, питание, но на него в общем пакете приходится 15-20%, поэтому общий рост цен не значителен. По оценкам экспертов, Петербург практически полностью вернулся к нормальной работе после пандемии и остается самым доступным направлением для путешествий по России", — подытожила представитель РСТ.

В майские праздники прошлого года Петербург, по данным властей города, посетили 280 тыс. туристов. В 2019 году, до пандемии коронавируса, эта цифра составила 500 тыс.