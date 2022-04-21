"В этом году в Башкортостане на организацию отдыха и оздоровления детей выделяется 1 млрд 798 млн рублей, в том числе, из регионального бюджета — около 1 млрд 590 млн рублей, из бюджета муниципальных образований — около 208 млн рублей", — говорится в сообщении.

В период летней оздоровительной кампании всеми формами отдыха планируется охватить около 400 тыс. детей — 78,6% от общего количества школьников. На отдых за пределы республики отправятся 3 тыс. детей, в том числе, в международный детский центр "Артек", всероссийские детские центры "Смена" и "Орленок".

В организациях детского отдыха и оздоровления будут работать более 25 тыс. человек.

Стоимость одного дня пребывания ребенка в загородных лагерях составит 942 рубля, в детских лагерях палаточного типа — 241 рубль, в пришкольных лагерях — 125 рублей, отметила пресс-служба.

Родители смогут компенсировать 70% от средней стоимости путевки за счет республиканского бюджета (13,8 тыс. рублей) или 50% от стоимости за счет федерального бюджета в рамках программы по стимулированию доступных внутренних туристических поездок.

В реестре учреждений отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Башкирии, состоят более 1,5 тыс. организаций. На 21 апреля 646 из них имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения.