"Перевозка на курорты Красного моря ограничена, стоимость билетов высокая, поэтому спрос ниже, чем в прошлом году. На ситуацию повлияли и сложности с прохождением платежей египетским партнерам, и запрет на продажу валюты физлицам. В Египте не принимают российские банковские карты, что затрудняет туристам оплату дополнительных услуг", — говорится в сообщении.

По информации АТОР, продажи слегка оживилась после появления новых вариантов перелетов. Так, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines возобновила полеты из Москвы и Петербурга в Стамбул, откуда осуществляются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а EgyptAir с 15 апреля перезапустила рейсы из Москвы в Каир.

"Возвращение рейсов Egypt Air позволило сформировать предложения по экскурсионным турам в Каир, комбинированным турам Каир плюс Хургада/Шарм-эль-Шейх, круизам по Нилу и по отдыху на курортах Эль Аламейн и Мерса Матрух на Средиземноморском побережье. Тем не менее, большинство туристов, которые выбирают Египет на майские праздники, по-прежнему летят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — подчеркнули в ассоциации.

Туроператоры предлагают пакетные туры на курорты Египта как на базе прямой перевозки, так и стыковочных рейсах. Со 2 апреля полеты из Москвы и Санкт-Петербурга на курорты Египта выполняет Red Wings, с 28 апреля прямые рейсы из Москвы запускает Egypt Air. Самые популярные варианты стыковочных перелетов на Красное море – через Стамбул на рейсах Pegasus Airlines или Turkish Airlines.

По данным АТОР, лидером спроса среди египетских курортов на майские праздники этого года стал Шарм-эль-Шейх, хотя раньше потоки на этот курорт и в Хургаду были примерно равными.

"На отдыхе в Египте россияне предпочитают отели 5* "все включено". При этом количество семей с детьми после отмены чартеров, вопреки прогнозам, не сократилось. Почти каждая вторая заявка приходит от туристов, которые летят в Египет на отдых семьями. Туристы предпочитают туры и отели с максимальным включенным набором услуг, включая заблаговременную покупку экскурсий, чтобы максимально оплатить услуги в России рублями", — добавили в АТОР.