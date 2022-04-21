"Мы будем дальше активно работать над расширением карты "Мир", но тоже могу сказать, некоторые страны пока настороженно относятся к такой геополитической ситуации, к сотрудничеству. Тем не менее, мы будем все усилия принимать для того, чтобы наши граждане могли полноценно расплачиваться за рубежом", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата о том, когда граждане РФ смогут пользоваться картами "Мир" в дружественных туристических странах.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

14 апреля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах, которые пока не раскрываются.

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. По данным на 1 марта 2022 года, выпущено около 116 млн карт "Мир".