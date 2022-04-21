Речь идет о получателях пенсий по старости или по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Сейчас пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно при путешествии общественным транспортом. Поездка на личной машине в перечне компенсации не предусмотрена.

"По мнению ямальских депутатов, устранение существующего пробела в федеральном законодательстве позволит пенсионерам не только по своему усмотрению планировать отдых вне зависимости от установленного расписания движения различных видов транспорта, но и комфортно чувствовать себя в пути и непосредственно на отдыхе", — подчеркивается в сообщении.

По словам автора инициативы, депутата Заксобрания Ивана Костогриза, которые приводятся в сообщении, в связи с отказами Пенсионного фонда компенсировать проезд на машине пенсионеры вынуждены обращаться в суд.

"И в большинстве случаев суд встает на сторону истца. Внесение изменений позволит учесть интересы пенсионеров, а также сократит нагрузку на судебную систему и территориальные органы Пенсионного фонда России", — считает парламентарий.

Так, поданным пресс-службы ямальского Заксобрания, за период с 2019 по 2021 год ямальские отделения Пенсионного фонда 169 раз отказали пенсионерам в выплате компенсации расходов по причине проезда личным транспортом. В суд обратилось 163 пенсионера, 156 исков удовлетворены в пользу граждан. Свои решения суды обосновывают тем, что правила содержат ограничения в определении размера компенсации, а не запрет на использование личного автотранспорта.