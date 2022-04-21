"Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан", — заявил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, сообщали ранее в пресс-службе кабмина. Распорядителем субсидий будет Росавиация.

Выделить авиакомпаниям порядка 100 млрд руб. на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь этого года ранее поручал президент Владимир Путин. Средства будут выделяться ежемесячно исходя из фактического пассажирооборота, пояснял глава Минтранса Виталий Савельев.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков. Кроме того, из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее в апреле правительство выделило авиакомпаниям 19,5 млрд руб. на возврат пассажирам денег за билеты на рейсы, которые были отменены из-за санкций. Закрытые аэропорты юга и центральной части РФ получили 1,5 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов.