"Правительство продолжит поддерживать туристскую отрасль. Прежде всего, речь идет о формировании современной, красивой гостиничной инфраструктуры. Каким бы красивым и уникальным ни было бы место, если там нет базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более, что многие путешествуют с детьми. Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам РФ с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей. А это не менее 2,5 тыс. номеров", — сказал он на заседании правительства.

По его словам, важно, что в этой работе активное участие принимает и бизнес – предприниматели готовы вложить в такие проекты более 4,5 млрд рублей частных инвестиций.

"Это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд. Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по регионам. Для этого нужно создавать хорошие условия", — подчеркнул премьер.