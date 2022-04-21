"На официальных пляжах будут работать 20 спасательных подразделений Поисково-спасательной службы, подведомственной комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. На особый контроль возьмут несанкционированные места отдыха", — говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое в Смольном провел губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что в несанкционированных местах отдыха нередко происходят несчастные случаи. В прошлом году утонули 38 человек, в том числе двое детей.

Беглов поручил районным администрациям разработать дополнительный комплекс профилактических мероприятий, за купание в неотведенных местах привлекать виновных к административной ответственности.

"Комитету по образованию, районным администрациям совместно с представителями МЧС необходимо провести профилактическую работу в школах. Напомнить о безопасном поведении на воде. Накануне каникул и сезона отпусков организовать уроки с детьми и разъяснительные беседы с родителями", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Беглов также попросил городское управление МЧС дополнительно проверить готовность сил и средств для обеспечения безопасности на водных объектах.

На заседании также обсуждался вопрос противопожарной безопасности учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, где люди находятся круглосуточно. Всего в Петербурге 275 таких учреждений, из них 183 учреждения социальной защиты, 77 — здравоохранения и 85 — объектов образования.

Уже проведен ряд проверок, во время которых проверялась работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и эвакуационных выходов, исправность средств пожаротушения, а персонал был обучен первоочередным мерам безопасности.