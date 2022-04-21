"Впервые за три года фестиваль пройдет в конце июня, в привычное время и в привычной обстановке. Надеюсь, он станет главным событием года в России. Рассчитываю, что наши предприниматели поддержат лучшее мероприятие региона", — приводит департамент информполитики региона слова Куйвашева.

Глава региона также подчеркнул, что фестиваль — важный и "по-настоящему имиджевый" проект для области.

Документ о создании рабочей группы Куйвашев подписал в четверг. Ответственным лицом назначен замгубернатора Павел Креков. Кроме того, в группу вошли замглавы региона Дмитрий Ионин, замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, министр культуры области Светлана Учайкина и исполняющая обязанности министра инвестиций области Елена Хлыбова.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2020 году даты проведения были перенесены с лета на осень из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. На 50 площадках выступили 1,5 тыс. музыкантов, в качестве зрителей его посетили 170 тыс. человек.

В 2021 году фестиваль, также перенесенный на осень из-за коронавируса, разместился на более чем 70 площадках в закрытых помещениях в Екатеринбурге. Зрители проходили по прививочным сертификатам, QR-кодам либо специальным браслетам.

В 2022 году "Уральская ночь музыки" пройдет 24 июня, планируется собрать 300 тыс. зрителей и 2 тыс. музыкантов. Планируется, что 100 сцен фестиваля в этом году разместятся на площадях, в скверах, кафе, музеях, театрах, ресторанах, на крышах и балконах, а также в парках и дворах. Участие в фестивале примут, в том числе коллективы из Белоруссии, Узбекистана и разных городов России.