"Если говорить про предстоящее лето, то уже сейчас можно отметить, что бронирования на летний сезон растут: мы ожидаем большее количество гостей относительно прошлого летнего сезона. И мы видим, что стала чуть больше глубина бронирований. Так как на июнь, например, сейчас, в апреле, количество бронирований в два раза выше прошлого года", — рассказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Филиппенкова, закрытие аэропортов юга России привело к росту числа автомобильных туристов, несмотря на то что ближайший к курорту аэропорт Сочи работает в обычном режиме.

"Мы видим нарастающий тренд роста популярности longstay-проживания (длительного – ИФ). Причем это не 7 или 10 дней, а месяц, два месяца, то есть это долгосрочное проживание в горах. На курорте более 1300 апартаментов, которые доступны по ценам, с хорошим качеством услуг. Для тех, кто привык сочетать удаленную работу и проживание в горах, мы недавно открыли полностью оснащенный всем необходимым коворкинг", — сказала она.

Филиппенкова добавила, что за последние три года интерес к горам значительно вырос. "Горы зачастую были предложением более интересным в летний сезон из-за цены. Сейчас, в последние три года, горы – это полноценный самостоятельный турпродукт, которому туристы стали отдавать предпочтение", — заключила она.

Она добавила, что два года назад на курорте заработала программа "100К — 100 развлечений", что позволило сделать летний отдых на курорте более насыщенным, чем зимний.

"Это экологический туризм, походы в горы, гастрономия – на курорте представлены более 20 кухонь с локальными особенностями, флори-туризм, когда гости приезжают понаблюдать за растениями, и другие активности", — сказала Филиппенкова.