Руководители дипмиссий трех стран в четверг были вызваны в МИД РФ, где им был заявлен протест в связи с закрытием российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На основе принципа взаимности послам объявлено о решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге, добавили в МИД РФ.

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми", — отмечается в сообщении.

Все упомянутые лица должны покинуть территорию РФ в те же сроки, которые были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран, добавили в МИД России.