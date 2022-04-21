Рейсы планируется выполнять раз в неделю — по средам.

Казахстанское направление является новым для Red Wings. Первые рейсы в эту страну перевозчик открыл 18-19 марта, начав полеты в два крупнейших города Казахстана — Нур-Султан и Алма-Ату. Рейсы выполняются из Екатеринбурга.

Таким образом, после запуска рейса в Чимкент перевозчик будет летать во все три казахстанских города-миллионника.

Red Wings с 2020 года развивает хаб в Екатеринбурге. В планах компании в 2022 году увеличить объем перевозок в/из Екатеринбурга более чем на 25%. В текущем летнем сезоне компания будет базировать в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" семь SSJ-100 и выполнять полеты по 37 различным маршрутам, в том числе прямые перелеты в страны СНГ.