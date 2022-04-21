"Сегодня в Москве с вице-президентом Исламской Республики Иран Сореной Саттари очень подробно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы прорабатываем вопрос об открытии в Иране нашего представительства. Договорились обменяться бизнес-миссиями. Наша делегация уже в середине мая посетит крупнейшую нефтегазовую выставку в Тегеране", — написал в телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

"Всем рекомендую почитать историю Персии. Это страна с древнейшей культурой, памятниками, мир восточных сказок. Уверен, это направление станет привлекательным для наших туристов, особенно если мы откроем прямое авиасообщение между Уфой и Тегераном. Такие планы тоже у нас есть", — сообщил Хабиров.

Помимо этого, власти республики планируют развивать сотрудничество в сфере науки, образования и культуры.