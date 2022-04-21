"Официальный старт летнего сезона намечен на 29 апреля. Гостям будет предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая широкий набор активностей для взрослых и детей. Приоритетным направлением по-прежнему будет развитие природного туризма в горах. Сеть пеших троп летом 2022 года достигнет 110 км (в 2021 году их было 100). Совместно с Сочинским национальным парком курорт предложит 13 пеших маршрутов разной степени сложности, включая посещение уникального парка водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад "Золотой" (77 метров)", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в пресс-службе, ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все семь водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

"В этом году впервые для приема туристов будет открыт кемпинг "Нахазо", расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около 7 км в одну сторону, с перепадом высот 420 метров. Кемпинг "Нахазо" – это современный туристический объект повышенного комфорта с 12 лоджами, прокатом аутдор-оборудования и возможностью проведения специальных групповых программ (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах)", — отмечает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Информация о пеших маршрутах доступна в Центре активного отдыха "Роза Хутор", некоторые из них предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником. При этом гости курорта смогут отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по его окрестностям.

В пресс-службе также отметили, что поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе "Шишин двор" на живописном склоне хребта Аибга.

"Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы. Здесь располагается козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов. Недалеко находятся популярные у туристов Хаски-хутор и Оленья ферма. На "Розе Хутор" продолжит работать семейный веревочный "Йети Парк", вновь откроет свои двери Детская горная академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь", — говорится в сообщении.

Любители бердвотчинга смогут познакомиться с миром птиц, обитающих на "Розе Хутор".

"На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 – пролетными, т.е. мигрирующими через горы Западного Кавказа. Среди популярных развлечений для детей – "Корпорация шалостей" в Роза Долине и Детский клуб Riders в Горной Олимпийской деревне. Впервые в этом летнем сезоне на курорте планируется проводить детские спортивные соревнования "Хуторенок" по трем дисциплинам – сухой слалом, заезды на беговелах и на самокатах", — пояснили в пресс-службе.

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" предлагает не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Для тех, кто предпочитает морские купания будут организованы регулярные шаттлы на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы – подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне.

"Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего тем, что позволяют городским жителям погрузиться в "дикую" природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы – разной продолжительности, сложности, уровня подготовки и т.п. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

По его словам, курорт будет открывать летние объекты и активности постепенно, в зависимости от их готовности и погодных условий.