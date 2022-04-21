В период майских праздников круговой туристический поезд N928/927 будет отправляться 30 апреля и 7 мая, далее — еженедельно по пятницам. Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08 и возвращаться обратно через два дня в 9:15.

"Концепция путешествия — "поезд-отель". Пассажиры в пути следования будут размещаться в купейных двухэтажных вагонах нового поколения, в каждом из которых есть душ. Внутри купе есть регулировка температурного режима, индивидуальные сейфы, бесконтактные зарядные устройства. Также в составе поезда имеются места для маломобильных граждан и вагон-ресторан", — говорится в сообщении.

Часть маршрута поезд проследует в Карелии на паровозной тяге (от станции "Хелюля" до станции "Сортавала").

В составе поезда двухэтажные вагоны нового модельного ряда с кондиционером, душем и другими удобствами.

Туристический маршрут в Карелию РЖД запустили в августе 2021 года. Ранее в 2022 году поезд курсировал по данному маршруту с января по март.