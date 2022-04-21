Как сообщает пресс-служба музея, впервые экспозиция представит всю полноту деятельности музейных реставраторов, познакомит со стоящими перед ними задачами и результатами многолетнего труда Службы реставрации музейных ценностей.

На выставке будут показаны 330 экспонатов. Это произведения живописи, иконы и графические работы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства и произведения скульптуры.

Сейчас Служба реставрации музейных ценностей состоит из 13 отделов, каждый из которых специализируется на определенных техниках и направлениях искусства. Работы всех реставрационных мастерских будут представлены на новой выставке.

Около 30 произведений будут экспонироваться на своих постоянных местах хранения в музейных залах. Это "Последний день Помпеи" Карла Брюллова и "Медный змий" Федора Бруни, а также целый ряд шедевров древнерусской живописи, включая одну из жемчужин коллекции — икону XIV века "Борис и Глеб".