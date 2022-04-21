"Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство РФ в Хорватии возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Как отметили в посольстве, с 25 апреля консульский отдел будет принимать обращения российских граждан о возникающих сугубо экстренных гуманитарных случаях по электронной почте (zagreb@dks.ru), которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Прием обращений по телефону невозможен.