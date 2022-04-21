"В текущих условиях мы ("Аэрофлот" — ИФ) не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", — приводит слова Александровского пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" подвел итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы, действовавшей с 4 по 12 апреля.

"За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тыс. пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%", — говорится в сообщении авиакомпании.

В топ-5 наиболее популярных направлений во время акции вошли маршруты Москва-Санкт-Петербург, Москва-Сочи, Москва-Екатеринбург, Москва-Минеральные Воды и Санкт-Петербург-Сочи.

"Реализованная акция оказалась очень востребованной среди наших пассажиров. Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца", — сказал Александровский.