"Посетители смогут увидеть изображения музея и окрестностей Клина, серию портретов выдающихся музыкантов и близких людей композитора. Особое место отведено людям, стоявшим у истоков музея, музейным сотрудникам — Николаю Тимофеевичу Жегину, Ипполиту Ильичу Чайковскому, Юрию Львовичу Давыдову", — говорится в сообщении.

На выставке впервые будет представлен графический портрет основателя Петербургской консерватории, друга и учителя Чайковского Антона Рубинштейна, выполненный художником Михаилом Рундальцовым.

Посетителей также заинтересуют и три "загадочных" портрета П.И. Чайковского.

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова отметила, что коллекция произведений изобразительного искусства музея-заповедника насчитывает свыше шести тысяч единиц, в ее основе — работы, принадлежавшие Петру Ильичу и его брату, основателю музея Модесту Ильичу Чайковскому.

Коллекцию начали собирать в 1920-е годы. В ней есть работы Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Михаила Шемякина, Витольда Бялыницкого-Бирули, Федора Шехтеля, Ильи Гинцбурга и других известных мастеров.

Выставка будет работать до 7 июня.