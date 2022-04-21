Согласно результатам исследования, в период праздничных выходных 8% россиян планируют посетить другой город, 3% респондентов собираются отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа, включая Сочи, Туапсе, Анапу и другие известные курорты, 2% сограждан намерены проехать в Крым.

Согласно опросу, желающих отдохнуть в период майских праздников в России оказалось почти в семь раз больше по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья, куда в предстоящие праздничные выходные намерены съездить 2% россиян.

По данным ВЦИОМ, наиболее популярными для посещения на период ближайших праздников оказались Абхазия, Белоруссия и Узбекистан, среди стран дальнего зарубежья предпочтения отданы, в основном, Турции.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 14 апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.