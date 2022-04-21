В частности, площадь природного парка "Природно-Уральский" увеличится на 612 тысяч гектаров и составит почти 1 млн гектаров. Называться охраняемая территория теперь будет "Ингилор" в честь живописной Ингилорской долины. Название переводится с ненецкого как "Ледяное озеро".

Природный парк "Ингилорский" планируется разделить на три участка: "Ингилорский", "Собь-Райизский" и "Полярно-Уральский". В них выделят пять функциональных зон: заповедная, природоохранная, рекреационно-туристическая, административно-хозяйственная и регулируемого природопользования.

"Это северная часть Полярного Урала, там очень красиво — горы, места обитания различных животных. Мы будем охранять эту территорию и делать разумный управляемый доступ туристов, чтобы они могли там побывать. Интересный проект, который реализуется в этом месте — восстановление популяции овцебыков. Также работаем над тем, чтобы люди имели возможность увидеть уникальных животных без ущерба для природы", — цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В сообщении уточняется, что на территории природного парка действует крупнейший в мире питомник овцебыков. Животных в нем успешно разводят уже 20 лет.

Кроме этого, увеличивается площадь Пятиреченского участка Сынско-Войкарский заказника, расположенного на территории Шурышкарского района. Общая площадь, которой будет присвоен особо охраняемый статус, составит 143 тыс. гектаров, а общая площадь заказника в новых границах превысит 430 тыс. гектаров.

"Придание новой территории особого статуса необходимо для ограничения хозяйственной деятельности на нескольких водоемах, в том числе реках Лахорта и Варчитовис, которые имеют ключевое значение для зимовки и размножения основных видов сиговых рыб", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 2022 год объявлен губернатором округа Годом экологии.