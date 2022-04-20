"В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале вечером в среду.

С кем именно достигнута договоренность, в тексте не указано.

Кроме того, добавил глава Крыма, "есть предложения от отелей уровня 4-5 звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ". "Все это позволит выстроить удобную логистику, чтобы не возникало проблем как для туристов, так и для представителей туриндустрии", — написал Аксенов.

Запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, в том числе авиаузел в Симферополе, введен Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине, и постоянно продлевается. В очередной раз — на текущей неделе, до 25 апреля.

Крым недосчитается туристов на майские праздники из-за транспортных проблем: аэропорт "Симферополь" по-прежнему закрыт, а билеты на поезда уже раскуплены, заявляют в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры фиксируют снижение бронирований туров на полуостров и аннуляции уже запланированных, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Оператором ж/д перевозок в Крым является транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва). С 25 февраля 2022 года в Крым курсирует доппоезд из Москвы. Кроме того, перевозчик с середины апреля удлиняет составы регулярных поездов на два-четыре вагона: N7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, N92/91 Москва — Севастополь, N174/173 Москва — Евпатория, N141/142 Пермь — Симферополь, N75/76 Омск — Симферополь. Увеличенные составы будут курсировать на майские праздники и далее до конца лета.