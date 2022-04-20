Еще один вопрос повестки — определение позиции в отношении крупной сделки фрахтования воздушных судов между авиакомпанией "Россия" и туроператором "Библио глобус".

После начала военной операции РФ на Украине Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Также западных лессоров обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду самолеты.

В начале апреля ЕС чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. Отмечалось, что других "экономических ресурсов", кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.

При финансовом лизинге авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире и в РФ, в частности, является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.

Информации о точном количестве самолетов, находящихся в финлизинге у российских авиакомпаний, в открытых источниках нет. Газета "Ведомости" в 2018 году приводила следующие данные: из 336 самолетов "Аэрофлота" в финлизинге или собственности группы (включала также "Россию", "Победу" и "Аврору") было 43 единицы, у S7 и "Уральских авиалиний" — ни одного. При этом почти весь парк в финлизинге или собственности был у "ЮТэйр" — 65 из 66 самолетов.