Вводятся поезда N56 Москва-Петербург 2 мая, N127 Петербург-Москва 5 и 10 мая, N208/209 Москва — Великий Новгород — Петербург 29 апреля и 6 мая, N255 Петербург-Москва 1 и 8 мая, N258 Москва-Петербург 9 мая.

Кроме того, запускаются на период праздничных дней дополнительные поезда дальнего следования.

Назначаются поезда N253 Петербург-Казань 29 апреля и 6 мая, N254 Казань-Петербург 3 и 10 мая, N291 Петербург — Белгород 29 апреля и 6 мая, N292 Белгород — Петербург 2 и 9 мая.

Помимо этого, будут введены поезда N293/294 в сообщении Петербург — Великие Луки 29 апреля и Великие Луки — Петербург 10 мая.