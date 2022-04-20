"В следующем зимнем сезоне курорт готов принять еще больше гостей: если к началу года в туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работало девять гостиниц на 1500 мест, в ближайшее время мест станет почти на 60% больше, как в коттеджных поселках, так и в более доступных трехзвездочных гостиницах", — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Хасана Тимижева.

Как сообщалось, за горнолыжный сезон 2021-2022 годов курорт принял рекордное число гостей — 616 тыс. человек, что на 9% выше прошлогодних показателей.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.