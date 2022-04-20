"Россия обладает одной из самых протяженных в мире сетей водных магистралей – сотни речных маршрутов, представлены морские и океанические направления. Круизы с каждым годом становятся популярнее: к примеру, только по нашей программе туристического кешбэка за "весеннее" окно продаж количество бронирований круизных туров по сравнению с прошлым годом выросло в семь раз. Всего с начала года круизов с кешбэком уже купили около 100 тысяч человек. По данным круизных туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в круиз по программе. С учетом растущего спроса, по нашим прогнозам, всего в этом сезоне около 700 тыс. человек выберут отдых в круизах", — сказала она, выступая на церемонии открытия речной круизной навигации в Волгограде.

По ее словам, тенденция последнего времени – рост популярности круизов у молодых туристов.

"Круизы становятся все более и более популярны среди молодых людей, а тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чащи стали выбирать «новые туристы», то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха. Признаюсь, я сама планирую провести майские каникулы в круизе по Волге", — подчеркнула Догузова.

Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. В рамках акции можно было купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы по России с кешбэком 20%, но не более 20 тыс. рублей.