"С 30 апреля приостановит работу каток на территории горнолыжного комплекса. К сожалению, это вынужденное решение. К концу апреля необходимо обесточить установку производства холода, чтобы найти способ устранить нарушение эксплуатации оборудования повышенной опасности", — сообщает пресс-служба курорта в социальной сети "ВКонтакте".

Там напомнили, что представители Красногорской городской прокураторы совместно с сотрудниками Ростехнадзора выявили нарушения эксплуатации холодильного оборудования.

По словам конкурсного управляющего комплекса Романа Насонова, администрация ведет переговоры с аналогичными всесезонными ледовыми комплексами в Красногорске и Москве, чтобы они смогли временно принять посетителей.

В середине января на реконструкцию закрылся горнолыжный склон всесезонного комплекса. О сроках реконструкции управляющая компания не сообщает, а пользователи соцсетей высказывают подозрения, что "Снеж.Ком" хотят снести под видом реконструкции.

"Снеж.Ком" открылся в Подмосковье в 2007 году и стал первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Он расположен рядом с Волоколамским шоссе, неподалеку открыта станция МЦД-2 "Пенягино".