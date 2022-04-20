"В этом году все будет в строгом соответствии с трудовым законодательством. Каких-либо явных предпосылок эпидемиологического характера, чтобы делать такие продолжительные выходные, нет", — сказал Нилов журналистам в среду.

Он также отметил, что в комитете такой инициативы нет.

При этом вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что получил ответ от правительства по поводу предложения сделать длинные майские праздники.

На федеральном уровне, по его словам, установить такой период выходных дней в правительстве не видят возможности, но каждый регион вправе это сделать. Даванков заявил, что фракция намерена обратиться к губернаторам с соответствующим предложением.