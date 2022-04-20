Праздник "Цветение маральника" был впервые организован в Алтайском крае в 2013 году. В период проведения праздника в горах Алтайского края расцветает маральник — растение, напоминающее японскую сакуру. Многие ждут этого события месяцами и специально отправляются в горы, чтобы полюбоваться уникальными пейзажами. Растение не занесено в Красную книгу РФ, но считается редким.

С 2013 года праздник "Цветение маральника" проводился ежегодно с перерывом только в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В этом году особенностями праздника станут шоу барабанщиков Big drumma show и новосибирский проект "Рви Меха — Оркестр!".

Традиционно гости праздника смогут продегустировать национальную еду. На время цветения маральника турфирмы также организуют для туристов многодневные туры с посещением различных достопримечательностей.

Праздник "Цветение маральника" был дважды отмечен высшей наградой Национальной премии Russian Event Awards. Рекорд посещаемости праздника зафиксирован в 2018 году: его за один день посетили 30 тысяч человек.