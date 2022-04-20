"В начале марта, после начала спецоперации на Украине и остановки прямого авиасообщения, туроператоры фиксировали спад продаж туров на Мальдивы практически до нуля – на 85-90% по сравнению с февральскими показателями. Данные туркомпаний подтверждаются статистикой министерства туризма архипелага: в феврале 2022 года туда приехало более 20 тыс. российских туристов. А в марте в 2,5 раза меньше – 8,8 тыс., причем половина из них – в первую неделю месяца", — говорится в сообщении.

По данным АТОР, уже со второй половины марта спрос на Мальдивы начал медленно восстанавливаться: туристы перешли на стыковочные рейсы иностранных авиакомпаний – Emirates, Etihad, Qatar Airways, flydubai и других.

"Прежде до 50% туристов летали на Мальдивы со стыковками, таких рейсов иностранные авиакомпании предлагают сейчас достаточно.

"В апреле спрос продолжил расти, в первую очередь, из-за укрепления рубля. Кроме того, ситуация относительно стабилизировалась в психологическом плане: туристы видят, что туроператоры продолжают работать, самолеты летают, а Мальдивы остались открытыми для россиян. И обеспеченные клиенты возвращаются к привычному отдыху", — подчеркивают в ассоциации.

По ее данным, сейчас ведущие туроператоры по направлению отмечают рост продаж в 2-3 раза по сравнению со второй половиной марта, но из-за отсутствия прямых рейсов не ждут полного восстановления турпотока. Основные бронирования идут на апрель-май, немного – на июнь-июль.

"Спросом пользуются исключительно дорогие пятизвездочные отели, туры в более экономичные объекты размещения не продаются. Это связано с дороговизной перелета и скидками, благодаря которым цены на некоторые отели в долларах сейчас ниже, чем год назад. Кроме того, большинство туристов (от 55 до 90%) в разных компаниях предпочитают сразу купить полный турпакет у туроператора. Такие туры включают перелеты на стыковочных рейсах, как правило арабских авиакомпаний: Emirates, flydubai, Etihad Qatar Airways. И сами туристы, и агенты предпочитают сейчас, чтобы все услуги бронировались через туроператора", – добавили в АТОР.

Кроме того, почти все туристы выбирают отели с питанием по системе "все включено" или полный пансион, что связано с отключением международными платежными системами карт российских банков.

"Для оплаты других дополнительных услуг в отелях туроператоры предлагают использовать депозиты, которые туристы могут заранее оплатить в России в рублях и использовать во время отдыха", — добавили в АТОР.

По данным туроператоров, сейчас минимальная стоимость недельного турпакета на Мальдивы с проживанием в отеле 5* составит 280-300 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием "полный пансион". От 300-350 тыс. рублей на двоих можно приобрести недельный тур в отель 5* с системой "все включено".