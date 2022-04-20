"Курорт "Архыз" завершил горнолыжный сезон, который продлился с 4 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Всю зиму наполняемость отелей "Архыза" была близка к полной. Пиковая загрузка трасс традиционно пришлась на новогодние каникулы, когда канатными дорогами пользовались до 9 тыс. человек в день", — говорится в сообщении.

К майским праздникам "Архыз" перейдет в летний режим работы, будут доступны пешие, конные и автомобильные маршруты в горы, полеты на парапланах, программы оздоровления при отелях, экскурсии.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.