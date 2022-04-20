"5 апреля департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, равно как и другие регионы России, подал заявку на выделение федеральных средств на развитие по трем направлениям. От нас было отправлено три заявки от региона, мы запросили 342 млн рублей", — сообщила Туканова журналистам в Екатеринбурге в среду.

Софинансирование региона в 2022 году должно составить порядка 24 млн рублей.

"Данная грантовая поддержка позволит нам на территории региона реализовать порядка 69 предпринимательских инициатив по направлениям", — пояснила Туканова.

Так, направления касаются строительства кемпингов и автокемпингов, общественных инициатив по созданию пляжей, детских спортзон, создания национальных туристских маршрутов. Также будут выделяться субсидии общественным инициативам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры и развитие инфраструктуры туризма, в частности, туристическое оборудование, строительство визит-центров, оборудование для этих центров, а также на финансовое обеспечение расходов предпринимателям при создании инфраструктуры туризма.

Туканова пояснила, что средства будут выделены от Федерального агентства по туризму. На эти средства в дальнейшем регион сможет объявить конкурс грантов внутри региона.

"То есть средства поступают от федерации, регион проводит уже необходимый отбор", — подчеркнула она.

В следующем году, по словам Тукановой, планируется подать заявку на грантовую поддержку в Ростуризм в объеме 485,7 млн рублей. Софинансирование со стороны региона потребуется в объеме 34 млн рублей.

Как уточняется на сайте правительства Свердловской области, старт сбора заявок от регионов Федеральное агентство по туризму объявило в марте. Проекты предпринимателей, победивших в конкурсе на уровне региона, должны быть реализованы до 31 декабря 2022 года.