Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья, изменения в статью 2 краевого закона "О налоге на игорный бизнес", предусматривающие продление налоговой льготы для организаторов азартных игр, приморские парламентарии внесли по инициативе главы региона.

В соответствии с принятыми поправками пониженные налоговые ставки по отдельным объектам налогообложения будут применяться еще шесть месяцев — с апреля по сентябрь 2022 года включительно. В эти налоговые периоды налог на игорный бизнес с каждого игрового стола и автомата будет уменьшен в 2,5 раза — до 50 тыс. рублей и 3 тыс. рублей, соответственно.

Потери бюджетной системы региона от недополученных налогов на игорный бизнес за полгода составят 39,8 млн рублей.

Меры поддержки на региональном уровне были введены, начиная со второго полугодия 2020 года для того, чтобы облегчить финансовое положение инвесторов интегрированного развлекательного курорта "Приморье", которое резко ухудшилось в период пандемии коронавируса.

"Значительное сокращение спроса на рынке туристических услуг и в индустрии развлечений негативно сказалось на платежеспособности организаторов азартных игр, а также возможности выполнять ими свои обязательства по уплате налогов и иных платежей в бюджеты разных уровней, выплате заработной платы и расчетам с контрагентами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оказанная поддержка в виде налоговой льготы позволила краю сохранить игорный бизнес и созданные им рабочие места. Сегодня оба казино принимают гостей, открыты гостиницы и рестораны, проводятся зрелищные мероприятия. Всего в игорной зоне занято 1,3 тыс. сотрудников.

"Мы (власти региона — ИФ) рассчитывали, что со снятием антиковидных ограничений восстановится туристический поток, а с ним — и финансовая устойчивость резидентов. Однако из-за ухудшения экономической ситуации в условиях внешнего санкционного давления видим необходимость снова поддержать игорный бизнес, который пока еще не встал крепко на ноги", — сказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что ООО "Джи1 Интертейнмент", оператор первого казино игорной зоны "Приморье" Tigre de Cristal, в 2021 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 122,8 млн рублей против 580 млн рублей чистого убытка в 2020 году. До начала пандемии основную часть посетителей казино формировали туристы из Азии.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.