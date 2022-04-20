"Коллеги (представители круизных компаний — ИФ) предложили сделать первый национальный круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. Мы эту идею горячо поддержали. И в ближайшее время маршрут будет подготовлен. И эта заявка будет подана в Ростуризм. Мы ее рассмотрим и обязательно утвердим", — сказала журналистам Догузова в ходе открытия круизной навигации в России на теплоходе "Александр Невский" в Волгограде.

Она уточнила, что в новом круизном маршруте для детей будет участвовать сразу несколько волжских регионов.

В Волгограде в среду объявлено о начале круизной навигации в стране. 21 апреля теплоход "Александр Невский" совершит первый рейс по маршруту Волгоград — Саратов — Волгоград — Астрахань -Волгоград.

Ранее Догузова сообщала, что в 2022 году около 700 тыс. россиян смогут оправиться в круизы. Уже около 100 тыс. человек приобрели круизы, порядка 20% куплено по программе туристического кешбэка.