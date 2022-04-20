"Приобретение билета в салоне транспортного средства за наличный расчет увеличится на 1 рубль и обойдется пассажирам в 36 рублей. За безналичный расчет и при оплате транспортной картой цена проезда составит 31 рубль. При оплате проезда билетами длительного пользования на 100 и более поездок цена составит 23 рубля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости проезда в автобусах связано с ростом цен ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители, шины и запасные части, а также необходимостью обновления подвижного состава.

В свою очередь увеличение тарифов наземного электротранспорта обусловлено ростом тарифов на электроэнергию, цен на топливо и горюче- смазочные материалы, запасные части, узлы и агрегаты как для подвижного состава, так и технологического оборудования, и энергохозяйства и инфляционными процессами общего характера.

Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования постановления комитета, подписанного 19 апреля.