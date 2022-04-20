"Ожидается, что уже в декабре текущего года будет запущен двухэтажный состав из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Далее будут рассматриваться маршруты двухэтажных поездов на юг России — в сторону курортов Краснодарского края. Сегодня также изучается вопрос развития станции Йошкар-Ола для приема дополнительных пассажирских вагонов, то есть, для их обработки и подготовки для того, чтобы пассажиры могли с комфортом пользоваться услугами железнодорожного транспорта", — цитирует издание заместителя главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному управлению Евгения Ананьина.

Первый двухэтажный поезд из Йошкар-Олы начал курсировать 17 апреля до Москвы. По данным издания, заполняемость первого рейса поезда составила почти 98%.

Вагоны двухэтажного поезда оснащены системой климат-контроля, биотуалетами, индивидуальным освещением, розетками для зарядки мобильных устройств и usb-портами. Для маломобильных пассажиров в поезде есть купе увеличенной площади.

Ранее сообщалось, что АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") планировала запустить двухэтажные составы сообщением Йошкар-Ола — Москва в начале 2022 года.