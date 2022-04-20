На вопрос о планах на ближайшие майские праздники, допускающий любое количество ответов, 42% сограждан ответили, что, прежде всего, проведут время на даче.

Согласно опросу, 2% россиян намерены посетить Крым, Черноморскому побережью Кавказа решили отдать предпочтение 3% респондентов.

Что касается отдыха за рубежом, то на ближайшие майские праздники такие планы имеют 2% россиян — на постсоветском пространстве предпочтения, в основном, в пользу Абхазии, Белоруссии и Узбекистана, за пределами бывшего СССР интерес, в основном, к поездкам в Румынию и Турцию.

По данным ВЦИОМ, не смогут отдохнуть в ближайшие майские праздники 5% россиян, что в полтора раза меньше, чем в прошлом году (8%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 14 апреля среди 1600 респондентов.