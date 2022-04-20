"Именно отсюда (Волгоград — ИФ) стартует навигация по России. Именно отсюда отправляется первый теплоход "Александр Невский", — сказала Догузова во время церемонии открытия навигации в Волгограде.

Она отметила, что круизы — это один из самых динамично развивающих видов отдыха: возможность сочетать отдых на воде с комфортным форматом "все включено", а также возможность посетить за одно путешествия десятки городов и не тратить время на дорогу. По словам главы Ростуризма, выбирают круизы, как семьи с детьми и взрослое поколение, так и молодежь.

"Вообще, в России одна из самых протяженных водных магистралей в мире. И в этом сезоне наших туристов готовы принять сотни маршрутов, сотни круизов. Разных по продолжительности от трех дней до трех недель", — добавила Догузова.

По ее данным, в этом году около 700 тыс. россиян смогут оправиться в круизы. Уже около 100 тыс. человек приобрели круизы, порядка 20% — куплено по программе туристического кешбэка.

В частности, Волга самый популярный маршрут. Река объединяет 15 регионов страны, десятки городов.

По данным Ростуризма, круизный сезон в 2022 году продлится до начала октября. Российские компании предлагают на выбор более 700 круизов по 150 разным маршрутам с отправлением из 21 города. Ожидается, что популярность такого вида отдыха вырастет на 30%.

Ранее на этой неделе сообщалось, что пассажирская навигация в России откроется круговым рейсом Ростов-на-Дону – Волгоград – Ростов-на-Дону, который совершит 20 апреля теплоход "Антон Чехов".