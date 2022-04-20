"Попечительский совет Платоновского фестиваля согласовал решение о переносе культурного проекта с июня на более поздний срок, который будет объявлен позднее", — написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, изменится и формат работы дирекции Платоновского фестиваля: она станет отвечать за проведение и других массовых культурных мероприятий в регионе.

Губернатор также добавил, что худрук фестиваля будет выбираться на конкурсной основе.

Как сообщалось, основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков решил покинуть свой пост в марте текущего года по собственному желанию. Худрук сообщил, что намерен сосредоточиться на работе в созданном им воронежском Камерном театре.

Платоновский фестиваль искусств проходит в Воронеже с 2011 года и считается одним из крупнейших провинциальных фестивалей в России. Программа Платоновфеста ежегодно включает направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", а в качестве площадок задействованы все театральные и концертные сцены, выставочные залы и галереи Воронежа.