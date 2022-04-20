К концу текущего года показатель составит $69 млрд, прогнозируют организации. В 2019 году он достигал почти $90 млрд.

При этом в пяти крупнейших деловых центрах США — Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Вашингтоне и Чикаго — падение выручки, как ожидается, составит 50% или более. В Нью-Йорке сокращение в абсолютном выражении может составить $2,5 млрд.

AHLA не ожидает восстановления на рынке бизнес-поездок до 2024 года.

Между тем выручка отелей и гостиниц от туризма, как ожидается, окажется выше показателей допандемийного периода.

"Этот доклад подчеркивает, насколько тяжело будет отелям восстановиться от потерь во время пандемии", — заявил глава AHLA Чип Роджерс.