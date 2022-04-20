На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 9,4%, составив 609 тыс. 445 человек. На международных линиях он достиг 11 тыс. 102 человек. В первом квартале прошлого года в связи с пандемией международных рейсов практически не было.

В марте 2022 года было обслужено 187 тыс. 614 пассажиров, что на 12,8% меньше, чем в марте 2021 года. В том числе в первые дни месяца на международных рейсах пассажиропоток составил 1 тыс. 136 пассажиров, затем все международные рейсы в аэропорту были отменены

Рейсы в/из Калининграда в настоящее время выполняются авиакомпаниями по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.