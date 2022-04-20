"Планируется, что городовые будут своеобразными "дежурными по улице", которые не только следят за правопорядком, но и, прежде всего, помогают горожанам и гостям города. Городовые, каждый из которых будет закреплен за одним из участков туристических маршрутов, в случае необходимости могут и первую медицинскую помощь оказать, и полицию вызвать, ответить на вопросы нижегородцев и туристов", — написал Шалабаев.

Соискателей обучат азам первой доврачебной помощи и правилам пожарной безопасности, они должны будут знать историю города, основы права и юриспруденции. Также для них сошьют специальную форму, которая будет стилистически похожа на форму городовых начала ХХ века.

Основными маршрутами патрулирования станут центральные улицы города: пешеходная Большая Покровская, Рождественская, Варварская, набережные, а также площадь Минина и Горького.

"Я надеюсь, что первые городовые выйдут на улицы города уже этим летом", — отметил Шалабаев.