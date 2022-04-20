В начале апреля тема доплат за туры вызвала широкий общественный резонанс. Наиболее актуальной проблема оказалась для тех, кто приобрел туры в Турцию. Замена чартера на регулярные рейсы Turkish Airlines обходилась туристам еще в несколько сотен евро. И если те, у кого была финансовая возможность, предпочитали вносить средства и гарантировать себе поездку, то остальные были в неопределенности: оставить деньги на депозите, доплатить или отказаться от тура.

Почему туроператоры могут предложить доплату

Как сообщили в Ростуризме, туроператоры могут просить доплату за полностью или частично оплаченные туры за рубеж из-за изменившихся условий перевозки, в частности, из-за роста цен.

"Многие приобретенные турпродукты изначально предусматривали перевозку российскими чартерными авиалиниями, перелет которыми сейчас невозможен из-за санкций. Перевозка в уже приобретенном турпродукте выросла в цене, так как бюджетные рейсы российских чартерных авиакомпаний вынужденно пришлось заменить на регулярные рейсы зарубежных авиалиний. Также в связи с частичным закрытием неба увеличились протяженность маршрутов и время в полете. Все это также влияет на конечную стоимость перелета", — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что предложение туроператора о доплате за полностью или частично оплаченный тур вполне правомерно, в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

Отказ от доплаты за тур

В Ростуризме напомнили, что в случае, если предложения туроператора по доплате за авиаперевозку не устраивают, то турист вправе потребовать расторжения такого договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

"При этом необходимо иметь в виду, что в случае расторжения договора турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы. Их компании нужно подтвердить документально", — подчеркнули в ведомстве.

Если поездка по оплаченному туру отменилась

В сложившейся ситуации у туристов есть несколько вариантов решения проблемы. Ростуризм рекомендует, по согласованию с туроператором, рассмотреть возможность перенести тур на другие даты или изменить направление отдыха, в том числе переоформить на тур в России.

"Если же предложенные туроператором варианты замены не устроят туриста, то по согласованию с туроператором можно оформить возврат средств за тур", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что турист также должен возместить исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты за рубеж из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полетные программы на рейсах регулярных авиакомпаний.