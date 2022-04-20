Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на Boeing 737-800.

Компания отмечает, что открытие полетов из Красноярска в Якутск — часть программы "Аэрофлота" по развитию регионального хаба на базе аэропорта Красноярска.

Согласно расписанию аэропорта, ряд рейсов из Красноярска в Якутск начиная с апреля выполнит также авиакомпания "Якутия".

Ранее на этой неделе сообщалось, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" с 3 июня запустит рейсы из Красноярска в Читу (Забайкальский край). Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. По данным расписания, на рейс поставлен Superjet 100.

В настоящее время прямых рейсов, связывающих Красноярск с Читой, нет.

Региональный хаб "Аэрофлота" в Красноярске работает с июня 2021 года.