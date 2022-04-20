Документ вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов — граждан ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов перечисленных государств.

Инициатором законопроекта (103295-8) выступило правительство РФ.

Закон в первых шести статьях отменяет отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку — "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В седьмой статье отмечается, что решение о возобновлении отменяемых положений принимается президентом России.

Закон должен вступить в силу с момента официального опубликования.