"Это третий отель, работающий под люксовым брендом Xanadu. Популярные на российском рынке Xanadu Resort в Белеке и Xanadu Island в Бодруме давно известны на российском рынке и пользуются высоким спросом у туристов благодаря высокому уровню сервиса. Турецкие стандарты обслуживания будут соблюдаться и в новом отеле в Египте – все сотрудники прошли тренинги, которые проводили опытные специалисты из Турции", — сообщает пресс-служба туроператора Coral Travel, также входящего в группу OTI и имеющего эксклюзивное право продажи нового отеля.

В компании подчеркнули, что Xanadu Makadi Bay 5* предлагает туристам фирменную концепцию бренда Xanadu – high class all inclusive, в рамках которой сервис для гостей предоставляется 24 часа в сутки.

"Для Египта, даже для премиального сегмента, это большая редкость. В отеле 815 номеров самого разного уровня, в том числе коттеджи и виллы. Отели бренда Xanadu славятся большими ухоженными территориями, и Xanadu Makadi Bay не стал исключением. Кроме того, в гостинице собственный песчаный пляж, множество разных баров, ресторанов, spa-центр, и, как и во всех отелях Xanadu, особое внимание уделяется детям", — добавили в пресс-службе.

Фото: Coral Travel

В отеле будет работать детский парк Fancyland, а также Sun Family Club – авторский детский клуб туроператора Coral Travel с российскими педагогами. Его открытие запланировано на 1 мая.

Xanadu Makadi Bay входит в международную гостиничную цепочку OTI Hotels & Resorts International. На сегодня она насчитывает 22 отеля – 17 в Турции, 4 – в Египте, 1 – во Вьетнаме.