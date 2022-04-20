"Я надеюсь, что всё-таки после майских праздников к такому решению (отмена масочного режима — ИФ) мы уже сможем подойти. Это всё-таки требование даже не региональное, не регионального санитарного нашего врача, а требование федеральное по масочному режиму от федерального Роспотребнадзора", — сказал Алиханов.

По его словам, в регионе режим ограничения по коронавирусу сегодня практически минимальный.

"По большому счёту, давайте честно и откровенно скажем, остался всем уже надоевший, и мне тоже, масочный режим. Но маски обязательны только в общественном транспорте, на каких-то крупных массовых мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях. Это пока необходимость, которую стоит соблюдать. Я надеюсь, что к лету мы всё-таки получим разрешение", — уточнил губернатор.

При этом он отметил, что на сегодня в области "уровень коллективного иммунитета, конечно, снизился по сравнению с тем уровнем, который у нас был достигнут в конце января".

"Это был максимальный уровень для региона. Я всех призываю, особенно группы риска, делать ревакцинацию, прививаться", — сказал Алиханов .

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, начиная с марта число заболеваний COVID-19 в области постоянно снижается. Так за последние пять дней количество инфицированных за сутки снизилось со 103 до 54 человек. При этом в области привиты более 645 тыс. жителей.