"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением быстродвижущегося Черноморского циклона утром и днем 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами очень сильные осадки, грозы, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

МЧС Крыма просит жителей полуострова и туристов не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих строений и не оставлять машины под деревьями.